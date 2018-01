Das Gesicht von Carles Puigdemont war am Dienstag in Barcelona oft zu sehen, auch wenn es nur Masken waren. Hunderte Unterstützer der Unabhängigkeit von Katalonien waren vor des katalanische Regionalparlament gekommen, um zu protestieren. Denn trotz ihres Wahlsiegs kommen die katalanischen Separatisten bei der Regierungsbildung nicht voran. Der Präsident des Regionalparlaments, Roger Torrent, verschob die dazu mit Spannung erwartete Sitzung in Barcelona wenige Stunden vor dem geplanten Beginn auf unbestimmte Zeit. Damit reagierte er auf ein Urteil des Verfassungsgerichts in Madrid. Dieses hatte entschieden, dass der nach Brüssel geflohene Puigdemont, der der einzige Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten ist, sein Regierungsprogramm bei der Debatte persönlich vorstellen muss. Bei seiner Rückkehr nach Spanien droht Puigemont allerdings die sofortige Festnahme. Ihm werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Proteste gab es auch im katalanischen Parlament. Gleichzeitig machte Parlamentspräsident Torrent bei einer Pressekonferenz in Barcelona deutlich, dass Puigdemont auch weiter der einzige Bewerber bleibe. Der 55-Jährige habe "jedes Recht", erneut Regionalpräsident zu werden. Die Sitzung sei nur so lange vertagt, bis die Immunität Puigdemonts gewährleistet sei und die Abstimmung über seine Kandidatur in einem sicheren Rahmen durchgeführt werden könne.