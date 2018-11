In Kalifornien wüten weiter massive Wald- und Buschbrände. Die Opferzahl ist auf mindestens 31 gestiegen, teilten die Behörden mit. Gouverneur Jerry Brown forderte die Regierung in Washington auf, den Notstand auszurufen, um die Lösch- und Rettungsarbeiten intensivieren zu können. Nach Expertenangaben ist das Feuer in der Region um die Stadt Paradise eines der schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens. Seit Ausbruch der Flammen am Donnerstag wurden allein hier mehr als 6700 Gebäude zerstört. Die Brände weiter südlich - um den Küstenort Malibu - haben ihre Ausdehnung seit Freitag etwa verdoppelt. Hier haben Rettungskräfte die Evakuierung von 250.000 Menschen angeordnet.