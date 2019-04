Bei schweren Waldbränden in Südkorea ist mindestens eine Person getötet worden. Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Das berichteten lokale Medien am Freitag. Die Brände waren demnach am Donnerstag Abend im Osten des Landes ausgebrochen und hatten den beliebten Ferienort Sokcho teilweise verwüstet. 13. (SOUNDBITE) (Korean) SOUTH KOREA'S SOKCHO RESIDENT KIM JUNG-SOON SAYING: "Ich sah, wie ein ganzer Berg rot brannte und es war sehr windig. Ich bin dann sofort hierher gelaufen. Mit dem Auto konnte ich nicht fahren, alle Straßen waren blockiert." Nach Regierungsangaben wurden mehr als 385 Hektar Land und über 300 Gebäude zerstört. 13.000 Feuerwehrleute aus ganz Südkorea im Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche Hubschrauber und Fahrzeuge, um die Feuer zu löschen.