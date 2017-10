Ein Waldbrand in Norditalien bedroht derzeit die Gegend um Val di Susa. 50 Menschen mussten am Montag wegen der Flammen bereits ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr versuchte die Flammen von Häusern und Dörfern fernzuhalten. Bisher sind mehrere Hundert Hektar Wald- und Buschland abgebrannt. Lange Trockenheit begünstigt die Ausbreitung der Flammen. Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen und wird durch starken Wind immer wieder angefacht.