Nich einschlafen können, öfter aufwachen, beim Aufstehen noch müde sein. Schlafforscher Ingo Fieze sagt, bei vielen Menschen beeinträchtigt die Hitze die Schlafqualität. Seine Tipps, um bei der Hitze zur Ruhe zu kommen: "Tipp ist: Man darf sich nicht ärgern. Also, wissend, dass ich bei Hitze schlechter schlafe und damit auch kürzer schlafe und vielleicht am Tage müde bin, ein Schlafdefizit habe, da muss ich lernen, damit umzugehen. Vielleicht am Tage mal ein kleines Nickerchen einzubauen, am Wochenende den Mittagsschlaf, den ich mir sonst spare. Also bitte den Schlaf nachholen, den man nachts nicht bekommt." Außerdem: erst ins Bett gehen, wenn es kühler ist, Fenster öffnen, sich nur mit einem Laken zudecken. "Wenn man kein Laken braucht, kann man auch unbekleidet im Bett schlafen, ist überhaupt kein Problem. Je weniger, desto besser. Sich nicht so eng an den Partner kuscheln. - Vielleicht für junge Paare kein so sexy Tipp, aber das produziert Wärme, das macht ja noch mehr Wärme um einen herum." Wer zudem üblichen Entspannungstechniken oder Einschlaftipps befolgt, hat gute Chancen zur Ruhe zu kommen. "Und dann natürlich noch die Einschlaftipps. Zu denen gehört: Bitte nicht zu viel essen vor dem Zubettgehen, produziert Wärme, wenn man zu viel isst, Alkohol meiden, gern auch trinken tagsüber, nicht vor dem Zubettgehen viel trinken. Vielleicht noch eine lauwarme Dusche vor dem Zubettgehen, und die Entspannungstechniken bleiben dieselben wie sonst auch." In diesem Sinne - Gute Nacht.