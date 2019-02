Warnstreik vor malerischer Kulisse. Die bayerischen Tarifbeschäftigten hatten sich am Donnerstag das Nymphenburger Schloss in München ausgesucht, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unter anderem Beschäftigte von Universitäten, der Justiz sowie der staatlichen Schlösser- und Seenverwaltung aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Bayern stecke sehr viel Geld in seine Schlösser und locke damit Touristen aus der ganzen Welt an. Da sei es nur gerecht, wenn auch die Menschen, die in und rund um die Schlösser arbeiten, mehr Geld bekommen, finden diese Demonstranten: "Also ohne Nebenjob kann ich mir München auch nicht mehr leisten. Und das kann nicht sein, weil wir gute Arbeit leisten für unseren Arbeitgeber, für den öffentlichen Dienst. Und werden jedes Mal abgespeist, also ob wir niemand wären. Wo ist dann da jetzt der Respekt?" "Wir sind in jedem Fall um einige Prozent hinter der Tarifverträge Bund und kommunale Arbeitgeber. Damit sind die sechs Prozent mehr als legitim" Die Auswirkungen des Streiks waren relativ gering. Laut Verdi mussten zwei Universitätsbibliotheken in München geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden im öffentlichen Dienst der Länder Einkommensverbesserungen von 6 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Vergütung um 200 Euro monatlich. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 28. Februar und 1. März in Potsdam geplant.