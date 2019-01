Die Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart haben begonnen. Wie hier in Düsseldorf begannen die Beschäftigten des Sicherheitspersonals bereits in der Nacht ihren ganztägigen Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Im Tarifstreit um Lohnerhöhungen für die Wachleute soll damit der Druck weiter erhöht werden. Passagiere an den betroffenen Flughäfen müssen am Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Fluggesellschaften planten zum Teil Sonderflugpläne. Die Gewerkschaft will eine Erhöhung des Stundenlohns bei Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrollen auf 20 Euro brutto. Ein Passagier-Abfertiger in Berlin verdient Verdi zufolge derzeit 17 Euro brutto. Bislang liege als Angebot der Arbeitgeber lediglich ein Plus von rund 40 Cent auf dem Tisch. Die Verhandlungen sollen am 23. Januar in Berlin fortgesetzt werden.