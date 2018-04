"Wir sind es wert" - unter diesem Motto gingen mehr als 1000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Gießen auf die Straße. Kurz vor der wohl entscheidenden Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Demonstranten in Gießen und an vielen anderen Orten in Deutschland noch einmal Druck gemacht. Insgesamt legten nach Verdi-Angaben 45.000 Beschäftigte in elf Bundesländern die Arbeit nieder. Betroffen waren etwa Verwaltungen, der öffentliche Nahverkehr, Kitas und Krankenhäuser. Es werde Zeit, dass sich die Arbeitgeber bewegen, sagten die Demonstranten in Gießen: "Na, die Forderungen waren die letzten Jahre, die letzten Male, immer relativ moderat und es ist jetzt einfach Zeit, dass es ein bisschen mehr wird. Und für mich jetzt auch den Beruf in der Krankenpflege aufzuwerten, damit auch mehr Leute den Beruf wieder ergreifen." "Wir brauchen dringend eine Aufwertung und die Politik ist jetzt mal am Zug und die soll das jetzt langsam mal tun. Ich hoffe, der Innenminister hört uns heute." "Ich glaube, es hapert am Willen, und es hapert an der Verantwortungsübernahme. Das ist schön, wenn ganz oben gesagt wird, wir stecken Geld in die Bildungspolitik, aber wir überlassen das den Ländern und Kommunen. Und der Weg nach unten ist weit, und dabei geht halt eben einfach viel verloren." Mit den Streiks wollen die Gewerkschaften vor der am Sonntag in Potsdam beginnenden dritten Verhandlungsrunde Druck auf die Arbeitgeber machen, die bisher kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro im Monat.