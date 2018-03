Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Mittwoch fortgeführt. Bereits am Tag zuvor hatten sich bundesweit rund 35.000 Menschen an den Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt. Ein Schwerpunkt am Mittwoch war Nordrhein-Westfalen, wo insbesondere der öffentliche Personennahverkehr bestreikt wurde. In Köln wurden die Kölner Verkehrs-Betriebe ganztägig bestreikt. Von Mittwochnacht bis Donnerstags frühmorgens sollten keine Bahnen fahren und im Busverkehr nur Fahrten stattfinden, die durch Subunternehmer durchgeführt werden. Zahlreiche Streikende hatten sich am frühen Morgen vor der Zentrale der KVB eingefunden. "Ich kämpfe für Lohngerechtigkeit und gerade die unteren Lohngruppen, dass die angepasst werden, für die Übernahme auch für die Auszubildenden, dass eine Zukunft da ist für die. Also dieses nicht zu wissen, wo ich hingehe oder wie es weitergeht, diese Zeitverträge, das ist nicht wirklich schön." "Die wollen also wirklich kämpfen darum, dass wir mehr Geld bekommen. Und das finde ich auch richtig." "Wir müssen was machen, damit wir auch Gehör verschafft bekommen, ganz einfach. Und das ist unsere einzige Möglichkeit - die Arbeitgeber zeigen sich im Moment nicht kompromissbereit. Und deswegen ist es unsere einzige Möglichkeit." Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde hatten Gewerkschaften eine Ausweitung ihrer Warnstreiks angekündigt. Verdi-Chef Frank Bsirske hatte Bund und Kommunen in den Verhandlungen am 12. und 13. März eine Blockadehaltung vorgeworfen. Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 15. und 16. April in Potsdam soll es nun jetzt laut Verdi "landauf, landab" zu Warnstreiks in Betrieben im gesamten Tarifbereich kommen. Der Verdi-Vorsitzende geht davon aus, dass diese Aktionen die Arbeitgeber „auf einen konstruktiven Weg hin zu einem Abschluss" zurückführen.