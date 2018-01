Tierwohl versus Niedrigpreis, ein Spannungsverhältnis, bei dem die Meinungen zuweilen recht weit auseinander liegen. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Bundesagrarministerium würden die Deutschen generell mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Demzufolge wäre jeder Zweite hierzulande bereit, für ein Kilogramm Fleisch mit einem Grundpreis von zehn Euro einen Aufpreis von bis zu fünf Euro zu zahlen. Voraussetzungen dafür wären etwa tiergerechtere Haltungen, größere Ställe und mehr Auslauf auf Wiesen. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagte am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Ernährungsreports 2018, des dritten seiner Art: O-Ton: "Tierwohl ist nach wie vor auf Platz eins der Erwartungen, noch vor der Qualität der Produkte, der Entlohnung der Mitarbeiter und vor umweltschonenden Produktionsmaßnahmen. 79 Prozent wünschen sich ein staatliches Tierwohl-Label, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Die Deutschen wollen ein staatliches Tierwohl-Label auf ihren Fleischprodukten sehen." Auch ansonsten verrate der Bericht so einiges über die Gewohnheiten der Deutschen an Herd und Tisch. So achte mit 92 Prozent der Befragten eine Mehrheit auf eine gesunde Ernährung. Allerdings sei auch Übergewicht in der Gesellschaft ein ernstzunehmendes Problem, weshalb mehr und frühe Aufklärung vonnöten sei. O-Ton: "Wir müssen Ernährungsbildung im Stundenfestplan fest verankern, am besten als eigenes Schulfach. Ich möchte ein Schulfach 'Ernährung'. Daran arbeite ich. Und es gibt hier erfreuliche Tendenzen, aber Gesprächsbedarf." Und noch eine Erkenntnis zu Vorlieben der Bundesbürger: Laut Befragung essen 43 Prozent von ihnen regelmäßig auswärts. Dennoch habe eine große Mehrheit angegeben, mehrfach in der Woche bzw. sogar täglich selbst an den Kochtöpfen zu stehen. Minister Schmidt befand, Deutschland sei ein Volk von Köchen.