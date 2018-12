Bahn frei für letzte Weihnachtseinkäufe. Auch hier, im Berliner Feinkostgeschäft Rogacki. Die Kunden stehen Schlange, um am Morgen des Heiligen Abend Zutaten für ihr Festtagsessen zu besorgen. Schon früh hatten Mitarbeiter die Theken mit frischer Ware bestückt: Wurst, Geflügel, Rind, Schwein, Fisch, Salate, Austern.... Besonders gern gekauft wird in diesem Jahr aber: "Ganz krass, ganze Gänse und Puten. Das ist wirklich der absolute Renner dieses Jahr gewesen." Und wenn es keine Gans wird? "Wir machen Fondue, das heißt ein bisschen Rinderfilet und eine Fleischwurst." "An Heilig Abend essen wir eigentlich Fisch, eigentlich kein Fleisch. Das Fleisch gibt es am ersten oder am zweiten Weihnachtstag." "Kartoffelsalat und Würstchen." "Das ist bei mir genauso. Wir sind ja Geschwister und jeder hat seine Familie und da machen wir ganz traditionell Kartoffelsalat und Würstchen." Ob Weihnachtswürstchen oder Weihnachtsgans - zum Fest scheinen viele etwas ganz Bestimmtes auf den Tisch bringen zu wollen. Na dann, guten Appetit.