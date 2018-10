Ist das ein Stück Toilettenpapier, das da am Schuh von US-Präsident Donald Trump klebt? Diese Frage wurde oft gestellt, als diese Bilder in den sozialen Medien geteilt wurden. Während der Präsident die Gangway zur Airforce One hinaufsteigt, klebt ein zweifelhaftes Blatt Papier an seinem linken Schuh. Im Netz lösten die Aufnahmen vom Freitag viel Heiterkeit aus. Über die Herkunft des Papiers am Präsidentenschuh wurde munter spekuliert. Das Papier am Schuh hatte Trump übrigens, als er auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt in Minnesota war.