Am Jahrestag der gewaltsamen Proteste von Charlottesville kamen etwa zwanzig weiße Nationalisten nach Washington, wo sie auf Tausende Gegendemonstranten trafen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort und hielt die beiden Kundgebungen in der Nähe des Weißen Hauses getrennt. Die Nationalisten demonstrierten unter dem Motto "Unite the Right 2", nach etwa zwei Stunden und wenigen Kundgebungen löste sich die Versammlung jedoch vorzeitig auf. Zu der Gegendemonstration hatten verschiedene Gruppierungen aufgerufen, zwar kam es zu Spannungen, jedoch nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen wie letztes Jahr. Damals wurde in Charlottesville eine Frau bei der Kundgebungen von Rechtsextremisten getötet, als ein Mann mit dem Wagen in die Gruppe der Gegendemonstranten fuhr. Dieses Jahr hatten die Nationalisten keine Demonstrationserlaubnis für Charlottesville erhalten, dennoch waren zahlreiche Polizeibeamten vor Ort. Ein Mann wurde in Handschellen abgeführt, die Polizei machte jedoch keine Angaben zu der Verhaftung. Letztes Jahr gab US-Präsident Trump beiden Seiten die Schuld an der Gewalt. Am Samstag verurteilte er in einem Tweet "alle Formen von Rassismus". Anders als nach der Gewalt letztes Jahr, verurteilte US-Präsident Trump per Twitter-Nachricht "alle Formen von Rassismus". Damals hatte US-Präsident Donald Trump sowohl Rechtsextremisten als auch Gegendemonstranten für die Gewalt in Charlottesville verantwortlich gemacht. verurteilte er anlässlich des Jahrestages auf Twitter "alle Formen von Rassismus".