Dieser König hat viele Gesichter - aber noch keine Krone: Maha Vajiralongkorn, Rama X. von Thailand. Sein Vater Bhumibol Adulyadej hatte mehr als 70 Jahre König auf dem Thron gesessen. Nach seinem letzten Atemzug im Oktober 2016 ging die Königswürde auf seinen Sohn über - das hatte der Vater schon in den 70er Jahre bestimmt. Nach einer Trauerphase und zeitintensiven Vorbereitungen soll das nun auch zeremoniell besiegelt. Drei Tage werden die buddhistischen Feierlichkeiten rund um die Körnung dauern, vom 4. bis zum 6. Mai. Schon jetzt haben Beamte des federführenden Innenministeriums alle Hände voll zu tun. Am Samstag etwa waren sie in 76 Provinzen unterwegs, um Wasser aus 100 Quellen, Flüssen und Seen zu sammeln - und zwar zwischen 11:52 und 12:38 Ortszeit, denn in diesem Zeitraum standen die Sterne besonders günstig. Diese und viele andere Vorschriften werden beachtet, seit die Chakri Dynastie im 18. Jahrhundert die Macht im damaligen Siam übernahm. Das Wasser wird gesegnet und kommt dann im Mai in Reinigungsritualen zum Einsatz. Der nicht mehr ganz so neue König, der mittlerweile selbst auf die 70 zugeht, gilt als unkonventionell: mindestens 13 Kinder von fünf Müttern hat er, so meinen die Klatschspalten zu wissen. Auch soll der leidenschaftliche Radfahrer seinen Pudel Foo Foo zum General der Luftwaffe ernannt haben. In Bayern, wo Varjiralongkorn bisher gern seine Zeit verbrachte, wurde er von der Presse bei der Erdbeerernte gesichtet - vom Radfahren durchgeschwitzt und in äußerst knappem Beinkleid. Exzentrisch hin oder her - der König ist in Thailand nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch oberster Hüter der Religion. Abfällige oder eben kritische Bemerkungen gelten als Majestätsbeleidigung - und auf die stehen bis zu 15 Jahre Haft.