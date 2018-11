Schaulaufen für Manfred Weber auf der CSU-Delegiertenkonferenz in München. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien zur Wahl des Europäischen Parlaments präsentierte sich am Samstag auch als Bewerber für einen der mächtigsten Posten in der EU. "Ich möchte Kommissionspräsident der Europäischen Union werden. Ich möchte Europa führen, eine bayerische, eine deutsche, eine europäische Richtung geben. Bürgerlichkeit, christlich-demokratisch, christlich-sozial in die Zukunft führen, dazu bin ich bereit und dazu bitte ich um eure Unterstützung." Weber sprach sich für eine enge Partnerschaft mit der Türkei aus. "Aber wenn Manfred Weber Kommissionspräsident wird, dann sichere ich heute zu, dass die Beitrittsgespräche der Türkei zur Europäischen Union beendet werden. Es kann keine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union geben." Der CSU-Politiker verteidigte Sperranlagen Ungarns und Bulgariens an den EU-Außengrenzen, die Flüchtlinge von der Einreise in die EU abhalten sollen. Alle Politiker auf diesem Kontinent; die den Willen haben und die entscheidende Kraft haben europäische Außengrenzen zu sichern; haben nicht Kritik verdient; sondern sie haben Unterstützung verdient. Ich möchte wissen wer sich auf europäischem Boden befindet. Wir als EU alles tun, um das sicherzustellen." Das Europäische Parlament wird am 26. Mai 2019 gewählt.