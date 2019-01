Die bevorstehende Europawahl und die Brexit-Abstimmung des britischen Unterhauses. Auch das waren Themen, mit denen sich der CDU-Bundesvorstand bei seiner Klausurtagung in Potsdam beschäftigt hat. Das Gremium beschloss einstimmig, dass Manfred Weber von der CSU bei der Europawahl auch Spitzenkandidat der Christdemokraten sein wird. Zum ersten Mal komme damit ein gemeinsamer Spitzenkandidat von der bayerischen Schwesterpartei, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Weber tritt bei der Europawahl 2019 als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an. Er forderte das britische Unterhaus dazu auf, dem Brexit-Vertrag zuzustimmen. "Wir bitten, wir laden die britischen Kollegen ein, sich verantwortungsbewusst zu verhalten und diesem Vertrag zuzustimmen. Es ist nach über zwei Jahren ein Ergebnis von 28 Staaten und drei Institutionen auf der europäischen Ebene, die sich um dieses Brexit-Ergebnis gerungen haben, wo wir diskutiert haben. Es liegt jetzt am Tisch. Deswegen bitten wir darum, dass zugestimmt wird." Kramp-Karrenbauer sprach sich gegen eine Debatte über eine Verschiebung des Brexit-Datums zum jetzigen Zeitpunkt aus: "Und ob es im Zuge einer Diskussion nach einer möglichen Entscheidung morgen zu einem harten Brexit sozusagen eine reelle Möglichkeit gibt, eine Notwendigkeit gibt, auch diese Zeitachse noch einmal hinauszuschieben, das wird man dann sich ehrlich auch in aller Ruhe noch einmal diskutieren müssen. Man sollte es aber noch nicht am Vorabend der Entscheidung schon diskutieren." Am Rande der Vorstandsklausur hatte Kramp-Karrenbauer die Kanzlerkandidaten-Debatte in ihrer Partei für beendet erklärt. Die Frage stelle sich nicht, sagte sie in mehreren Fernseh-Interviews. Es bleibe dabei, dass die Parteivorsitzende den Prozess anführe. Personalfragen hätten in den Beratungen des Bundesvorstands überhaupt keine Rolle gespielt, sagte die Parteichefin.