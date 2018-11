Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende: "Es ist richtig, dass bei uns Fehler im Umgang mit Wahlkampfspenden gemacht wurden. Das kann passieren, wenn man alles ehrenamtlich macht und keine Parteifunktionär - Strukturen hat wie sie. Fehler macht schließlich jeder. Richtig ist aber auch, richtig ist aber auch, dass sich niemand persönlich bereichert hat. Es wurde auch nicht versucht, zu verschleiern. Weil es ganz normale Parteikonten gewesen sind, über die Rechenschaft abgelegt werden muss. Richtig ist auch, dass die Gelder zurücküberwiesen wurden. Auch was ganz Besonderes unserer Partei. Es wurden auch keine Bargeldkoffer hin und her getragen, deren Inhalt in Schubladen verschwunden ist und an deren Verbleib sich niemand mehr erinnern kann oder will. Und richtig ist auch, dass diese ganze Angelegenheit die Bürger und Steuerzahler, ich weiß das ist Ihnen fremd - nicht einen Pfennig gekostet hat. Nicht einen einzigen Euro hat das den Steuerzahler gekostet."