Bilder von Bord der "Sea Watch 3" der gleichnamigen deutschen Nichtregierungsorganisation, aufgenommen an Heilig Abend vor der libyschen Küste. 33 Männer, Frauen und Kinder hat die Besatzung nach eigenen Angaben bereits am Samstag vor der libyschen Küste in Schlauchbooten gesichtet und an Bord genommen. Sie sollen aus Nigeria, der Elfenbeinküste, Libyen und der Republik Kongo stammen. Es befänden sich aber auch Menschen aus Mali, Ägypten, Guinea, Süd-Sudan, Kongo und dem Senegal an Bord. Die Organisation hofft nun, dass Deutschland sich bereiterklärt, die Menschen an Bord aufzunehmen. Erst nach einer solchen Zustimmung können man in einen Hafen einlaufen. Malta könnte dann der sogenannte Port of Safety sein.