Ringfinger verletzung nach Kreissägenunfall

Guten Tag/Abend ich habe am 01.11.2018 mir mit einer Kreissäge eine 2 Cm Schnittwunde im Linken Ringfinger zugezogen da ich vom Holz stamm abgerutscht bin somit bin ich mit dem Ringfinger am Sägeblatt gekommen konnte zum Glück meine Hand noch schnell wegziehen bevor noch mehr passiert wär so jetzt zu der Verletzung den Verletzungen: erste Verletzung schnittverletzung von 2-3cm Halbe Strecksehne angesägt Knochen halb angesägt und den Knorpel auch zur hälfte angesägt wie lange dauert die verheilung? Hatte direkt am 01.11.2018 die Operation wo sie den Finger zugenäht und Chirugen Stahl eingesetzt haben musste jetzt bis zum 22.11.18 mit einer genau angepassten Schiene rumlaufen der Chirugen Stahl kommt am 17.12.2018 raus wie lange muss ich dann zur Physio Therapie? Bzw wann kann ich wieder arbeiten gehen schmerzen habe ich keine mehr bzw hatte ich nicht wirklich außer im Krankenhaus wo der Schock zustand nachgelassen hat! Vielen dank für deine/eure hilfe! :)