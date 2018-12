Für den Einzelhandel läuft das Weihnachtsgeschäft bisher verhalten, und etwas schwächer als in den Jahren zuvor. So resümiert der Handelsverband Deutschland (HDE) das bisherige Weihnachtsgeschäft. Dabei könne es durchaus sein, dass sich daran binnen der verbliebenen drei Tage noch etwas ändere, weiß HDE-Geschäftsführer Kai Falk. "Noch liegen ja sehr wichtige Tage für den Weihnachtseinkauf vor uns. Das Wochenende und auch noch die Stunden vor dem Heiligen Abend werden noch einmal kräftig genutzt werden von den Konsumenten. Das ist Tradition. Gerade die Last-Minute-Shopper werden dann natürlich auch auf ihre Kosten kommen.") Der HDE rechnet in den Tagen vor dem 4. Advent mit der umsatzstärksten Woche des Weihnachtsgeschäfts. Bisher sehen allerdings viele Händler ihre Erwartungen an eher enttäuscht, so Falk. "Händler sind zum Teil nur zufrieden. Gerade in den Innenstädten sehen wir, dass die Frequenzen doch deutlich schwächer sind als in den Jahren zuvor. Es wird ein gutes Weihnachtsgeschäft - aber die Umsätze werden auch nicht durch die Decke schießen." Trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt würden sich die Konsumenten noch zurückhalten.