Weihnachtszeit ist auch Reisezeit, vor den Feiertagen machen sich wieder Hunderttausende auf den Weg. Und wer in den kommenden Tagen auf dem Weg in die Heimat oder die Weihnachtsferien nicht allzu viel Zeit im Stau verbringen möchte, sollte nicht einfach planlos auf die nächste Autobahn fahren. Denn dort ist die "besinnliche" Zeit laut dem ADAC nun endgültig vorbei. Am 4. Adventswochenende starten alle Bundesländer sowie etliche europäische Nachbarländer in die Weihnachtsferien. Vor allem am Freitagnachmittag dürfte dies dem ADAC zufolge für sehr starken Verkehr auf allen Ballungsraumautobahnen sorgen, so ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla: "Den Verkehr wird man auch deutlich zu spüren bekommen am Samstag, da brechen viele auf in den Urlaub, in die Wintersportgebiete. Eine der betroffenen Autobahnen wird auf jeden Fall die A8 sein von München Richtung Salzburg. Die klassische Strecke, da sollte man sich auf jeden Fall darauf einstellen. Wer flexibel ist, der soll ausweichen auf Sonntag oder Montag, da wird es richtig ruhig auf den Autobahnen." Wer lieber auf das Auto verzichten will setzt auf den Zug. Die Deutsche Bahn will sich an den erhöhten Weihnachtsverkehr anpassen, so DB-Sprecher Achim Stauß: "Eine Garantie gibt es natürlich nie. aber ich bin sehr optimistisch, dass wir den Weihnachtsverkehr hinbekommen, wie das auch im vergangenen Jahr der Fall war, wo wir auch schon Rekordzahlen an Reisenden hatten, denn wir bringen mehr Züge aufs Gleis, wir bieten mehr Plätze, und wir bieten auch mehr Personal über die Feiertage. Bei uns wird alles rollen, was rollen kann." Mit erhöhter Staugefahr auf den Rückreisespuren rechnet der ADAC dann wieder ab dem 1. Januar. Und richtig eng wird es dann erst wieder am Wochenende vom 4. bis 6. Januar. Dann enden in fast allen Bundesländern die Ferien.