Mit dem traditionellen Countdown sind am Mittwoch die Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York eingeschaltet worden. Mit dem Ereignis steigt die Metropole an der Ostküste in die Weihnachtssaison ein. Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center gehört seit Jahrzehnten zu einer der Hauptattraktionen im weihnachtlichen New York. Jedes Jahr kommen Hunderttausende, um sich den Baum anzuschauen. Auch in Washington gingen die Lichter an - am „nationalen Weihnachtsbaum", angeknipst von Melania Trump und im Beisein des Präsidenten. Und Donald ließ es sich nehmen, den Countdown persönlich runterzuzählen. Anschließend gab es ein Showprogramm für das Präsidentenpaar und die zahlreichen Besucher.