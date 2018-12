Wer kennt das Land, in dem zu Weihnachten Meerjungmänner stranden? In Australien fallen die Feiertage mitten in die warme Jahreszeit. Stiefel und Mantel zum Fest wären da fehl am Platz - und deswegen tragen die Weihnachtsfrauen und -männer am Bondi Beach in Sydney lieber Badeanzug und Shorts. Einer der Touristen konnte sich das Weihnachtsmannkostüm dann aber nicht verkneifen. Allerdings: "Ich vermisse gar nichts. Zu hause in England wird es jetzt um 15:30 dunkel, hier ist bis zum Abend schönes Wetter. Kaltes Bier und einen Weihnachtstruthahn haben wir auch hier. Also kein Heimweh. Ich bin hier genau richtig." Soll der Weihnachtsbraten dann abtrainiert werden, erlaubt der australische Sommer sogar die Leibesertüchtigung im Freien. Tüchtig sind auch diese Männer und Frauen am anderen Ende der Welt, in Berlin. Denn sie wagten sich am ersten Weihnachtsfeiertag in den Orankesee im Nordosten der Stadt - und das bei 4,9 Grad Wassertemperatur. Tapfer, tapfer. "Das geht aber. Zwei hatten wir auch schon um diese Jahreszeit. "Mit Eis ist das irgendwie noch schöner. Vor allem wenn die Sonne scheint und das richtig knackig kalt ist, das macht dann richtig Spaß. Das kann ein Außenstehender nicht so ganz verstehen, aber irgendwie hat das einen kleinen Suchtfaktor, das Eisbaden." So mancher ist schon seit mehr als 30 Jahren dabei. Und wer weiß: Wenn das Baden im kalten Wasser wirklich so gesund ist, dann werden es vielelleicht noch mal dreißig Jahre.