Wer am ersten Weihnachtstag zufällig am Strandbad Orankesee in Berlin vorbeigekommen ist, hat sich möglicherweise gewundert. Bei Lufttemperaturen von neun und bei Wassertemperaturen von knapp sechs Grad machten sich Dutzende Unerschrockene auf den Weg, um Baden zu gehen. Weihnachtsmützen und Kostüme inklusive. Der eigentlich Saisonbeginn im Strandbad ist normalerweise im Mai, doch das gilt nicht für die "Berliner Seehunde". Für sie ist das Weihnachtsbaden im eiskalten Wasser Tradition. Noch lieber haben sie es allerdings, wenn es noch kälter ist. So mit richtig Eis. "Ja, wir können es ja leider nicht beeinflussen. Wir hätten gerne ein bisschen Kulisse, das macht ja viel mehr Spaß. Und Eis und Sonne. Eis, Schnee und Sonne, das ist optimal." "Na, das ist etwas Besonderes. Und es macht halt Spaß, und das macht halt nicht jeder, und es hält ja auch frisch. Man überwindet jeden Morgen seinen Schweinehund, seinen inneren. Denn das ist ja doch schon eine große Überwindung. Und das macht halt Spaß. Wenn man es geschafft hat, dann ist es eine gute Erfüllung für einen." Vor dem Härtetest im Wasser durften die Berliner Seehunde noch einmal kräftig Weihnachtslieder singen. Silvester soll es das nächste Eisbaden geben. Ob es da allerdings mit dem Eis klappen wird, ist mehr als zweifelhaft.