Klassische Steillagen wie an Mosel, Mittelrhein und Neckar gibt es an der Spree in Berlin zwar nicht. Dass aber auch der Prenzlauer Berg als Weinberg herhalten kann, beweisen die Mitglieder und Helfer des Weingarten Berlin e.V. Am Sonntag war bei ihnen Zeit für die Lese. Es zeichnet sich ab, dass der Jahrgang 2018 auch in der Hauptstadt ein guter werden wird, ein sehr guter sogar, glaubt Vorsitzender Frank Pietsch. "Die Sonne hat uns gut getan. Es gab viel Sonne, es gab lange Sonne, das heißt, der Wein ist sehr gleichmäßig gereift." Spötter aus traditionellen Weinbauregionen schmähen den Wein aus dem fernen Nordosten Deutschlands. Hier sieht man das selbstverständlich anders. Eine fruchtige Säure soll dem hier angebauten Riesling Frische, Rasse, Lebendigkeit und Eleganz verleihen. Für den dazu passenden Alkoholgehalt sorgt der Zucker. Und davon gibt es in diesem Jahr dank üppiger Hauptstadtsonne reichlich, weiß Leane Benjamin. "Wir haben den gemessen. Der liegt im Durchschnitt um 85 Oechsle, manche sogar knapp 90 Oechsle. Und das ist schon besonders, das haben wir beim Riesling sonst nicht." Berliner Riesling heißen darf der Riesling aus Berlin übrigens nicht. Das Land besitzt nur Rebrechte in der untersten Weinkategorie. Dort ist bestenfalls die Bezeichnung „Deutscher Wein" erlaubt. Aber echte Fans schreckt das ohnehin nicht ab. O-TON REINHARDT BACKHUS "Ich hoffe, dass er mir schmeckt. Nur die Erwartung, weiter keine." O-TON GENNADIJ DESATNIK "Also der ist auch sehr gut, sogar Leute, die selber aus Weinregionen kommen, sagen 'wow, Berliner Riesling, schmeckt wunderbar." Auch in Berlin ist man auf den Jahrhundertjahrgang 2018 gespannt.