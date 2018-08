Sonne satt auf den Weinbergen in Rheinhessen. Das langanhaltend heiße und trockene Wetter, das den Getreidebauern so Sorgen bereitet, zaubert den Winzern ein Lächeln ins Gesicht. In Lörzweiler sind die Trauben so gut gereift, dass Matthias Wolf in diesem Jahr besonders früh mit der Lese beginnen kann. MATHIAS WOLF: "In den vergangenen Jahren war es etwa 14 Tage später gewesen und dieses Jahr sind wir schon Anfang August. Das heißt also, wir ernten heute am 6. August, dann wird der Federweißer am Freitag in den Geschäften sein, beziehungsweise wo wir den ausschenken können. Und das ist ja auch eine tolle Sache, der Handel wartet da drauf." Die Kunden können also schon bald einen Vorgeschmack bekommen, ob der Jahrgang 2018 halten wird, was viele von ihm erhoffen. Winzer Wolf ist zuversichtlich. MATHIAS WOLF: "Grundsätzlich sind die anderen Weine, die werden auch gut, werden auch früher geerntet. Und dementsprechend kann man auch bei den anderen Weinen, kann man mit einer guten Qualität rechnen." Wie sich der Klimawandel auf den Weinbau in Deutschland auswirken könnte, vermag Ingo Steitz, Präsident des Weinbauverbandes Rheinhessen, noch nicht abzuschätzen. INGO STEITZ "Die Jahresdurchschnittstemperaturen sind ja gestiegen, das lässt sich ja feststellen. Aber wir hatten vor 40 Jahren schon mal einen Jahrgang, 1976, der genauso extrem heiß und auch trocken war. Also das heißt nicht, dass das jetzt wirklich so extrem vermehrt auftritt. Nächstes Jahr haben wir vielleicht wieder einen nassen, kühlen Sommer. Das warten wir einfach mal ab." Nach Angaben des Deutschen Weininstitutes stellt die extreme Trockenheit die Winzer aber auch vor Herausforderungen. Ein großer Vorteil ist demnach aber, dass das Traubenmaterial in diesem Jahr sehr gesund ist. Beste Voraussetzungen für einen Spitzenwein.