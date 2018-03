Sein persönlicher Ruf ist schon lange stark beschädigt, nun hat auch das von Harvey Weinstein gegründete Filmstudio in den USA Insolvenz angemeldet. Hintergrund für die Probleme der Filmproduktionsfirma sind die Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein, der einst zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in Hollywood zählte. Er wird von mehr als 70 Frauen beschuldigt, sie sexuell bedrängt oder sogar vergewaltigt zu haben. Weinstein weist dies zurück und beharrt darauf, dass sexuelle Kontakte einvernehmlich geschehen seien. Die Vorfälle haben weltweit eine Debatte über Missbrauch im Showgeschäft und anderen Branchen ausgelöst. Die Weinstein-Firma stand bereits kurz vor einem Verkauf an eine Investorengruppe, die ihr Angebot aber wieder zurückzog, weil die Verbindlichkeiten höher eingestuft wurden als zunächst offengelegt. Die Schulden werden in dem Insolvenzantrag mit einer halben bis zu einer Milliarde Dollar beziffert, das Vermögen mit der gleichen Spannbreite.