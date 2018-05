Das Internet bewegt zur Zeit eine Frage: Yanny oder Laurel. Denn die Meinungen gehen auseinander, ob bei dieser Audioaufnahmen das Wort Yanny oder Laurel zu hören ist. "Yanny, aber heute morgen habe ich Laurel gehört, es ist komisch, keine Ahnung." "Definitiv Yanny, ganz sicher" "Ich höre kein L" "Mein Sohn denkt es ist Laurel, ich höre Yanny" Und das Internetphänomen beschäftigt auch das Weiße Haus. In einem viralen Clip, denn das Weiße Haus auf Twitter veröffentlichte, versuchten die sich die Mitarbeiter der Trump-Administration mit etwas Selbstironie ihren Teil zur Yanny-Laurel-Debatte beizutragen. Auch US-Präsident Donald Trump gab seine Meinung ab. Er höre covfefe. Damit bezog sich auf einen Tweet, den er vor einem Jahr absetzte, und bei dem er sich vertippte. Aber zurück zu Yanny und Laurel. Was ist denn nun richtig? Weder noch, meint Dr. Mario Svirsky, Professor für Neurowissenschaften an der New York School of Medicine: "Ist das eine Vase oder zwei Gesichter, die einander anschauen? Fakt ist: Weder noch. Es ist eine Ansammlung von Pixeln in einem Smartphone. Und ihr Gehirn versucht das zu interpretieren. es sucht nach Mustern. Und je nachdem wie sie darauf schauen, und worauf sie die Aufmerksamkeit legen, ist es eine Vase oder zwei Gesichter. Das Gleiche passiert mit dem Spektrum der Sprache einer Roboter-Stimme wie bei der Audioaufnahme. Es gibt kein richtig oder falsch. " Die Erklärung macht sinn, trotzdem, welches Wort wird denn nun auf der Aufnahme gesprochen? Die Aufnahme stammt laut Angaben von Marc Tinkler, dem Gründer der Wörterbuch-Seite vocabulary.com, von einer echten Person. Und zwar von einem Opernsänger, der 2007 das Wort "Laurel" aufgenommen haben soll. Die Datei wurde Anfang Mai gepostet und hatte seitdem über 20 Millionen Aufrufe