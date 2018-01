Die Warnstreikwelle im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie rollt weiter. Seit Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember zählte die IG Metall bundesweit 626.000 Beschäftigte, die stundenweise die Arbeit niederlegten und an Kundgebungen teilnahmen. Am Dienstag demonstrierten Beschäftigte von Daimler im rheinland-pfälzischen Wörth vor den Werkstoren. Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Lohn und ein individuelles Recht auf eine befristete Verkürzung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche. Beschäftigte, die zur Betreuung von Kindern oder zur Pflege von Angehörigen kürzer treten wollen, sollten nach Vorstellung der Gewerkschaft Lohnzuschüsse von 250 Euro pro Monat bekommen. Die Forderungen passen in die Zeit, sagt der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann: "Ach, weil die Branche boomt und die Menschen zeigen jeden Tag deutlich Flexibilität, wenn es die Arbeitgeber wollen. Und wir wollen jetzt auch endlich Arbeitszeiten, die zu unserem Leben passen." Die Arbeitgeber hatten zwar beim Thema Teilzeit Verhandlungsbereitschaft signalisiert, lehnen aber einen Entgeltausgleich strikt ab. Der Tarifstreit soll mit einem Verhandlungsmarathon in Baden-Württemberg gelöst werden. Die vierte Verhandlungsrunde ist für Mittwoch angesetzt. Sollten es keine Annäherung geben, könnte es in der kommenden Woche erstmals zu ausgedehnten Warnstreiks über 24 Stunden kommen.