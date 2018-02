Die spaßigen Seiten der aktuellen Kältewelle waren am Dienstag auf dem zugefrorenen Kleinhesseloher See in München zu beobachten, bei einer beherzten Partie Eishockey. Infolge des tagelangen Dauerfrostes schien die Schicht die Spieler zu tragen. Und auch die Vierbeiner kamen offenbar auf ihre Kosten. Obwohl Winterwetter in Bayern ja nicht unüblich ist, zeigten sich befragte Passanten regelrecht begeistert. O-Ton: "Wenn das Wetter so ist wie jetzt, trocken und sonnig, dann genieße ich es voll." O-Ton: "Ich genieße das Wetter eigentlich, denn es ist ja traumhaft schön. Es ist ja trockenkalt, es ist nicht feuchtkalt. Und wir haben Schnee und strahlend blauer Himmel, es ist eine Traumlandschaft." Dieses Traum-Ambiente mag noch ein bisschen zu genießen bzw., je nach Standpunkt, doch eher zu ertragen sein. Auch in Berlin ging das Bibbern am Dienstag weiter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes befindet sich Deutschland beständig am Rande eines kräftigen Hochs über Nordeuropa. Arktische Kaltluft sorgt für die entsprechenden Temperaturen. Am Mittwoch soll des demzufolge bei Minusgraden trotz Bewölkung weitgehend trocken bleiben. An der Ostsee sei mit Schneeschauern zu rechnen. Auch in den folgenden Tagen ist eher Frost angesagt, wobei es am Freitag im Westen und Südwesten etwas milder werden könnte.