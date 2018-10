Am Dienstag in Karlsruhe: Nach der Festnahme von mehreren Angehörigen der rechtsextremen Szene in Chemnitz am Montag werden hier offenbar zwei Festgenommene am Bundesgerichtshof vorgefahren. Die Generalsbundesanwaltschaft hatte am Montag den Ermittlungsstand in dem Fall erläutert. Insgesamt sieben Beschuldigte stünden im Verdacht, sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung mit dem Namen "Revolution Chemnitz" zusammengeschlossen zu haben. Zwei waren bereits am Montag einem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Die Männer hätten versucht, sich Schusswaffen zu besorgen. Für den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit, habe die Gruppe ein "in seinen Einzelheiten noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen" geplant, hieß es aus der Behörde. Die Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und waren am Montagvormittag festgenommen worden.