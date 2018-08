Den Himmel über Berlin hat Landschaftsarchitekt Marco Schmidt genau im Blick. Genauer gesagt, den Regen über dem Berliner Potsdamer Platz. Seit drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Frage, wie man die Natur, und mit ihr das Regenwasser besser in unsere stetig wachsenden Städte integrieren kann. Warum? "Eigentlich war ja ursprünglich mal alles Wald und wenn wir Wald ersetzen durch Asphalt und Beton und Straßen und Gebäude, dann fehlt die Vegetation, und damit fehlen die Verdunstungsprozesse, und dann wird es heiß." Bodenversiegelung nennt sich das Problem, das dazu führt, dass wir, in Schmidts Worten, "weltweit austrocknen." Ein System, um dagegen anzugehen, ist das Konzept der sogenannten Schwammstadt: In der üblichen Stadtstruktur verschwindet das Regenwasser in der Kanalisation. Je stärker der Regen, je größer die Gefahr, dass es zu Überlastungen kommt. Bleibt das Wasser jedoch an der Oberfläche, in Becken, oder in der Erde grüner Dächer oder Fassaden, die sich - wie ein Schwamm vollsaugen - kann es verdunsten und in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgelangen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war Marco Schmidt an der Entwicklung des Potsdamer Platzes beteiligt. "Man muss sich das so vorstellen, jeder Kubikmeter, den wir hier jetzt in den Verdunstungsprozess überführen, wird ungefähr fünf Mal als Schneeball dann zu Regen und verdunstet wieder." Neben dem Regenwasserbecken beim Potsdamer Platz gibt es ein System aus Pumpen, Filtern und Zisternen unter dem Platz, das die Kanalisation entlastet und Regenwassernutzung in den Gebäuden möglich macht. Wasser und Pflanzen sorgen dabei nicht nur für ein lebenswerteres Stadtbild. Die Methoden, die sich hier seit 20 Jahren bewährt haben, könnten weltweit dafür genutzt werden, um der Erderwärmung entgegenzuwirken und sich effektiv an extremere Klimabedingungen anzupassen.