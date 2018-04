Nicht nur auf Erden hat die Menschheit ein Müllproblem, auch im direkten Umfeld unseres Heimatplaneten hat sich einiges angesammelt. Fachleute schätzen, dass rund 7000 Tonnen Weltraumschrott um uns herumschwirrt. Allein 23.000 größeren Brocken sind kartografiert. Das Leben auf der Erde ist ohne Satteliten nicht mehr vorstellbar. Sie bringen Navigation, Fernsehen und Internet bis in die letzten Winkel. Wettersatelliten ermöglichen immer genauere Vorhersagen. All diesen Systemen kann der mehrere Tausend Stundenkilometer schnelle Weltraumschrott gefährlich werden. Auch die Internationale Raumstation ISS musste bereits mehrmals Objekten durch Bahnänderungen ausweichen. Seit längerem tüftelt man schon an Wegen, die Fragmente unschädlich zu machen. Britische Entwickler verfolgen dabei eine Technik, die die Menschheit seit Jahrtausenden kennt: Sie wollen den Müll harpunieren. Airbus-Ingenieur Alastar Wayman. "Unser Vorteil ist die Einfachheit des Vorgangs. Wir müssen uns nur neben unser Ziel setzen, die Harpune abfeuern, und schon haben wir unseren Weltraumschrott eingefangen." Ein kleiner Antrieb könnte die "Beute" dann in Richtung Atmosphäre ziehen, wo sie zerstört wird. In der Entwicklung befinden sich größere Harpunen für größere Ziele, und kleinere, etwa für Bruchstücke. Im Rahmen der Mission "RemoveDebris", also "Entferne den Schrott", ist nun erstmals ein mit einer Testharpune ausgestatteter Satellit auf den Weg geschickt worden. Die Ergebnisse sollen dann in die Entwicklung eines orbitalen Müllsammlers mit einfließen.