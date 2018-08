Gustav Klimt, Emil Schiele, Friedensreich Hundertwasser: Wien hat schon viele Maler mit Weltruf hervorgebracht. Und der Name einer Newcomerin, den man sich vielleicht merken sollte, ist der von Yang Yang. Der Stil der 18-jährigen bricht aus der Enge der Tradition aus. Und ihr „Yang Yang Style" setzt neue Maßstäbe, fernab vom Mainstream. Yang Yang das ist eine Panda-Dame, die ihr Atelier im Tiergarten Schönbrunn, dem ältesten Zoo der Welt, hat. Zoologin und Panda-Expertin Eveline Dungl beschreibt die malende Pandabärin kürzlich in Wien: „Den Pinsel hat sie zunächst einmal sehr spannend gefunden, hat ihn zu Beginn noch zu sich reingezogen, genauer abgeschnuppert und auch mal reingebissen, gekostet. Deshalb war es uns auch wichtig, dass es natürliche Materialien sind. Die Pinsel sind aus Bambus. Und später hat sie dann gelernt oder ist draufgekommen, was sie mit dem Pinsel denn tatsächlich tun soll und das da Bilder entstehen können und so funktioniert da recht gut." Dieses tierische Hobby ist weltweit einzigartig, wie Eveline Dungl unterstreicht: „Mit diesem Stil, mit dieser Methode, ist sie die erste, die so malt. Es gab einmal in Amerika eine Pandabärin, die gemalt hat. Das war aber recht vereinfacht. Da war der Pinsel fixiert mit einem Karabiner am Gitter, das heißt, der musste nur so ein bisschen bewegt werden und schon ist ein Bild entstanden. Der Stil und vor allem auch mit diesen Materialien, mit diesen Werkzeugen, dass es einen Bambuspinsel gibt, das ist weltweit einmalig." Yang Yang wurde im Jahr 2000 in der Forschungs- und Zuchtstation Wolong in China geboren und kam 2003 nach Wien. Dort bekam sie 2016 sogar Zwillinge. Laut Eveline Dungl entsteht für das Tier während der Malaktionen keinerlei Stress oder Angst, da sie für Untersuchungen und für Behandlungen durch den Tierarzt trainiert ist. Und die Bilder kann man über eine Crowdfunding-Plattform für ein Fotoprojekt oder auch direkt für 490 Euro käuflich erwerben.