In mehreren Städten der Welt haben Menschen am Freitag der Opfer des Terroranschlags in Neuseeland gedacht. Eine Woche ist es her, dass ein Rechtsradikaler in Christchurch 50 Menschen in zwei Moscheen erschossen hatte. In Köln zeigten Anhänger der Türkisch-Islamischen Union DITIP ihre Anteilnahme: "Gott habe ihn selig", sagt dieser junge Mann bei seiner Fürbitte. Im australischen Sydney öffnete eine Moschee ihre Türen für alle, die ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen wollten - egal, ob Moslem, Christ oder Jude. Unangekündigt seien Anwohner mit Blumen und Gedenkzetteln vorbeigekommen, um zu gedenken, berichtet eine Moscheemitarbeiterin. Studierende tanzten den Haka, ein ritueller Tanz der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Auch in London wurde getanzt. Bereits am Donnerstagabend versammelten sich mehrere Hundert Menschen auf dem Trafalgar Square. Bei den Anschlägen wurden auch 34 Menschen verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Opfer waren mehrheitlich Einwanderer oder Flüchtlinge aus Ländern wie Pakistan, Indien und Malaysia. In Neuseeland sind gut ein Prozent der fünf Millionen Einwohner Muslime.