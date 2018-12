Wer in New York auffallen will, der muss sich schon was einfallen lassen. Diesem Mandarinenten-Männchen ist gelungen, wonach viele streben. Seit zwei Monaten versammeln sich im Central Park mehr und mehr Zuschauer, um ihn zu bestaunen und zu fotografieren. Sicher, dieser alleinstehende Erpel sieht wirklich bezaubernd aus. Aber, genau wie im Showbiz, ist es seine Story, die die Leute fasziniert: In den Vereinigten Staaten gibt es weit und breit keine wilden Mandarinenten. Woher also kommt dieses Männchen? MANHATTAN BIRD ALERT TWITTER CREATOR AND MANAGER, DAVID BARRETT "Mandarinenten sind in Ostasien heimisch. Dort leben sie wild. Hier in den Vereinigten Staaten muss sie einheimischer Herkunft sein, Vogelbeobachter zählen sie nicht als Wildvogel. Aber es ist immer noch ein Vogel, den die Menschen gerne sehen. Zu behaupten, er sei selten, ist nicht ganz richtig. Wahrscheinlich handelt es sich um ein entflohenes Haustier, oder jemand hat ihn hier ausgesetzt." So viel zur Story. Der Rest entsteht von ganz allein. CENTRAL PARK VISITOR THERE TO SEE THE MANDARIN DUCK, MILES MENDOZA "Seine verschiedenen Farben, die sind wirklich sehr stimmungsaufhellend. Angesichts all der schlechten Nachrichten, die es gibt." CENTRAL PARK VISITOR THERE TO SEE THE MANDARIN DUCK, LESLEY SMITH FROM NOVA SCOTIA "Wir dachten, es gibt ein paar Leute, die sich die Ente angucken. Aber es gibt ziemlich viele." CENTRAL PARK VISITOR THERE TO SEE THE MANDARIN DUCK, HAYLEY SEIJAS "Ich habe gehört, er sei New Yorks begehrtester Junggeselle. Den musste ich sehen." CENTRAL PARK VISITOR THERE TO SEE THE MANDARIN DUCK, MARIE BEHAR "Ich habe ihn erst mit ein paar Brautenten verwechselt. Die sind auch einigermaßen schön. Aber er - er ist anders." Dann und wann scheint es den Mandarin-Erpel auch auf andere New Yorker Wasserstraßen einschließlich des Hudson Rivers zu ziehen. Aber zum "The Pond" im Central Park kehrt er immer wieder zurück.