Die weltweite MeToo-Bewegung ist längst nicht mehr aus dem kollektiven Bewusstsein wegzudenken. Der Rasierklingen-Hersteller Gillette geht darauf in einem neuen Werbeclip ein - In dem Clip werden Männer dazu aufgefordert Rollenklischees und sogenannte toxischer Männlichkeit abzulegen - etwa übergriffiges Verhalten zu entschuldigen mit - "Männer sind halt so", das Bevormunden von Frauen, oder das Ermutigen von Gewalt und Konkurrenzdenken - Männer sollten sich stattdessen fragen, wie sie sich und anderen dabei helfen können zu besseren Männern zu werden, sich "für das Beste im Mann" einzusetzen. Vor allem von Männern hagelte es Kritik an dem Clip: US TV-Star Pierce Morgan tweetete beispielsweise, Gillette würde wohl davon ausgehen, dass alle Männer sich wie Arschlöcher verhalten, wenn man es ihnen nicht anders beibringt. "Hätte man so einen Clip über Frauen gemacht würden Feministinnen auf die Barrikaden gehen." Die Firma stelle Männlichkeit als etwas furchtbar Schlechtes da, argumentieren die Kritiker. Aber Gillette erhielt jedoch auch jede Menge Lob. Dieser Twitter-Nutzer sagt: "Wenn du dich über die Gillette Werbung aufregst, bist du Teil des Problems." Eine Buzzfeed Redakteurin sagte "Es gibt sicher viel über diesen Werbeclip zu sagen, aber es steht außer Frage, dass Marken an der Gender-Debatte teilhaben sollten. Werbung hat dazu beigetragen Geschlechter-Rollen festzuklopfen, jetzt sollten sie auch Geld dafür in die Hand nehmen das wieder gut zu machen." Ein Sprecher der Firma sagte, ihnen sei klar gewesen, dass ihr Clip eine Kontroverse hervorrufen würde. Man sei Firmenintern dabei zu hinterfragen, was ihr Motto "Für das Beste im Mann" eigentlich bedeute. Auf Gillettes Webseite heißt es: "Uns ist bewusst, dass Firmen wie wir gesellschaftlichen Einfluss haben. Deshalb fühlen wir uns dafür verantwortlich ein Männlichkeitsbild zu unterstützen, das positiv, realistisch, integrativ und gesund ist."