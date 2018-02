Unter Fachleuten der Hunde-Szene ist diese alljährliche Veranstaltung eine der Wichtigsten. Sie ist vergleichbar mit dem Wert von Olympischen Spielen für Sportler. Die Rede ist von der Westminster Kennel Club Dog Show, kurz auch einfach nur "Westminster" genannt. Dabei handelt es sich weltweit um die älteste alljährlich durchgeführte Hundeausstellung. Die Großveranstaltung für reinrassige Hunde und ihre Besitzer geht in New York über zwei Tage. Dabei werden die besten Freunde des Menschen nach Rassen getrennt beurteilt. Und dann wird aus ihnen der beste Hund jeder Rasse ausgewählt. Sozusagen der Olympiasieger seiner Rasse. David Helming, Vorsitzender der "Westminster Kennel Club Hundeausstellung" mit weiteren Details: "Am ersten Tag unserer zweitägigen Ausstellung haben wir etwa 1300 Hunde oder 1400 in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Wir beurteilen tagsüber die Besten einer Rasse. Das werden dann etwa 110 Hunde sein, die dann alle weiter zum Madison Square Garden dürfen. Und morgen Abend gipfelt es dann in der Show der Besten. Und die vier Sieger von heute kommen dann weiter zu der Show Morgenabend." Rose Grossman ist die Besitzerin des Hundes mit dem Namen Miso Wrinkled. Und sie durfte sich am Montag über das Weiterkommen ihres Vierbeiners freuen: "Miso ist zweieinhalb Jahre alt und auch unsere Nummer Eins. Wir sind unglaublich glücklich darüber, dass er gewonnen hat. Und wir freuen uns, weil er in den letzten zwei Jahren wirklich hart gearbeitet hat. Er ist unter anderem spezialisiert in Kunststücken. Und er hat mehrere weitere Auszeichnungen und wir sind einfach nur glücklich, dass er heute ausgewählt wurde. Wir sind begeistert." Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen beschränkt. In diesem Jahr waren es rund 3000, die sowohl aus den USA aber auch aus dem Ausland nach New York gekommen waren. Die Veranstaltung, bei der die weltweit schönsten Vertreter ihrer Rasse gekürt werden, gibt es bereits seit 1877.