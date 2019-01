Knackig kaltes Winterwetter ließ am Montag nicht nur die Passanten rund um den Frankfurter Römer frösteln. Minusgrade von bis zu 18 Grad ließen die Menschen in ganz Deutschland frieren. Auch in den nächsten Wochen heißt die Divise: Warm anziehen. Denn Mereorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst rechnet nicht damit, dass sich die Temperaturen demnächst großartig verändern werden. Auch von Neuschnee ist die Rede: "Es bleibt zunächst kalt in Deutschland mit Dauerfrost bis Ende der Woche, dann gibt's am Wochenende mal vorübergehend die Tendenz zur Milderung, vor allem im Nordwesten Deutschlands könnte es am Sonntag auch mal regnen. Aber die Tendenz, wenn man die Modelle anschaut, längerfristig, ist, dass es kalt bleibt in Deutschland. Das könnte bis Mitte Februar anhalten, sodass wir eigentlich doch erwarten, dass die nächste Zeit Winterwetter in Deutschland dominiert. Es kann bis in die Niederungen immer mal zu Schneefällen kommen. Das sind die Tendenzen, die wir für die nächsten Wochen erwarten." Während Fußgänger bei zuletzt strahlendem Sonnenschein zu Winterspaziergängen eingeladen wurden, müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen - auch in den Niederungen, so Friedrich. Die Winterausrüstung solle man daher immer bereithalten.