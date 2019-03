Chelsea Manning, die international bekannte Whistleblowerin und ehemalige IT-Spezialistin bei der US-Army, wurde am Freitag in Gewahrsam genommen. Manning hatte die Aussage vor der Grand Jury im Bundesstaat Virginia verweigert. Die Anhörung war Teil von seit Jahren laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit der Enthüllungsplattform Wikileaks und dessen Gründer Julian Assange gewesen. In einem Twitter Statement teilt Manning mit, sie weigere sich bei geheimen Ermittlungen mitzuwirken, gegen die sie moralische Einwände habe, insbesondere, wenn es darum gehe Aktivisten mundtot zu machen. Aufgabe der Grand Jury ist es bei bestimmten Fällen darüber zu entscheiden, ob die Beweislage der Staatsanwaltschaft eine Anklage rechtfertigt oder nicht. Unklar ist, warum genau die Grand Jury an der Aussage von Manning interessiert ist. Laut Mannings Kommunikationsteam soll sie so lange festgehalten werden, bis sie mit der Jury kooperiert, oder bis die Laufzeit der Jury beendet ist. Manning selbst war 2013 wegen Spionage verurteilt worden. Als Soldat der U.S. Army, damals noch als Bradley Edward Manning, hatte sie über 700 000 vertrauliche Dateien des Militärs an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergeleitet. Sie war zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, doch 28 Jahre der Strafe wurden ihr 2017 von Präsident Barack Obama erlassen.