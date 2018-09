Das Bild erinnert an die Karambulage eines Spielzeugzeuges. Doch der Unfall, der sich am Sonntag im US-Bundesstaat Iowa ereignete, ist sehr viel ernster - auch wenn nach ersten Angaben keine Verletzten zu beklagen sind. Der Zug war nach Angaben des Betreibers von Mankato in Minnesota in Richtung Nebraska unterwegs, beladen mit Sand und Sojabohnenprodukten, als auf einer Flußquerung 38 der 95 Waggons entgleisten, einige von ihnen glitten in den Floyd River. Der Grund für den Unfall in Iowa muss nach Angaben des zuständigen Sheriffs erst noch ermittelt werden.