(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in New York im Rahmen der UN-Vollversammlung. Zum Thema Nordkorea. Er will einen Deal machen. Und ich will einen Deal machen. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ganz anders als das letzte Mal bei der UN. Da war es etwas rau. Vergessen sie nicht, dass damals gesagt wurde: Trump sagt all diese furchtbaren Dinge. Er wird uns in einen Krieg führen. Ihr hättet einen Krieg bekommen, wenn ich nicht gewählt worden wäre. // Kürzlich wurde gesagt, dass China absoluten Respekt vor Donald Trumps sehr, sehr großem Gehirn hat Er hat gesagt, Donald Trump, sie wissen nicht, was sie machen sollen. // Ja, bitte, Herr Kurde. Danke für ihre Zeit, Herr Präsident, zwei schnelle Fragen: Wie werden die Beziehungen der USA mit den Kurden nach dem Sieg über den IS sein? Ok, wir haben gute Beziehungen zu den Kurden, und wir versuchen, ihnen sehr zu helfen. // Vielen Dank.