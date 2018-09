Gewaltsame Zusammenstöße am Sonntag in den Straßen von Managua, der Hauptstadt von Nicaragua im Mittelamerika. Es gibt Verletzte, als Demonstranten gegen den linksgerichteten Präsident Daniel Ortega protestieren, es kommt zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Einige Ortega-Gegner sagen: O-Ton: "Heute haben wir gesehen, wie die Polizei drauf ist. Sie stoppen unseren Marsch, und sie sind in der ganzen Stadt präsent. Heute bin ich stolz, dass ich Nicaraguaner bin, denn wir haben die Polizei zurückgeschlagen. Wir wollen Frieden nach Nicaragua bringen, unser Marsch ist friedlich, sie werden uns nicht stoppen. Egal, was die Nationalpolizei tut." O-Ton: "Wir stehen für das freie Nicaragua. Wir müssen dafür protestieren, was wir wollen. Denn die Straße ist für die Menschen, sie gehört nicht allein Daniel Ortega und seiner Frau, der Vizepräsidentin Rosario Murillo. Wir werden auf der Straße bleiben, Gerechtigkeit fordern, Demokratie und Freiheit, für alle politischen Gefangenen dieses Regimes." Präsident Daniel Ortega hatte als Guerillaführer maßgeblich zum Sturz des Diktators Anastasio Somoza im Jahre 1979 beigetragen. Er war im Jahre 2016 als Präsident wiedergewählt worden, laut offiziellen Angaben mit über 70 Prozent der Stimmen. Auslöser der aktuellen Proteste waren Rentenkürzungen, die Ortegas Regierung im Frühjahr verkündet hatte. Bei immer wieder aufkommenden Gewaltaktionen sollen seitdem bereits rund 300 Menschen beider Lager getötet worden sein.