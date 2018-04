Winnie Madikizela-Mandela ist tot. Die südafrikanische Kämpferin gegen die Apartheid starb nach Angaben eines Familiensprechers nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Bereits im Januar war sie wegen ein Problems mit den Nieren in eine Klinik eingeliefert worden. Nach der Inhaftierung ihres späteren Ex-Mannes Nelson, des späteren ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, im Jahr 1964 setzte sich Winnie Mandela unermüdlich für seine Freilassung ein und trat selbst als Gegnerin der Rassentrennung auf. Auch sie wurde eingesperrt. In den Neunziger Jahren wurde sie wegen Misshandlung von Jugendlichen verurteilt. Es folgte eine sechsjährige Gefängnisstrafe, die später in eine Geldstrafe und Bewährung umgwandelt wurde. Auch ihr Umgang mit Finanzen sorgte für Schlagzeilen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ehrte die Verstorbene in einem Statement als "stärkste Frau" im Kampf gegen die Apartheid. Südafrika habe eine Mutter, eine Großmutter, einen Freund" verloren. Ein gigantischer Baum sei gefallen. Ein offizieller Gedenkgottesdienst ist ihmzufolge für den 11. April angesetzt, das Staatsbegräbnis für den 14. April.