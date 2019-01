Der Winter hat den Süden Deutschlands im festen Griff. Vor allem im Voralpenraum sorgten die Schneemassen für Probleme, dazu gehörten auch gesperrte Straßen und Behinderungen beim Bahnverkehr. Im Regionalverkehr kam es laut der Deutschen Bahn auch zu Zugausfällen, auch Fernverbindungen von und nach Österreich seien von der Wetterlage beeinträchtigt, so das Unternehmen weiter. In Bayern fielen teilweise in einigen Gebieten die Schulen aus, Gründe warten die unsichere Verkehrslage und heftige Schneefälle. In Bayern nahmen die Menschen die schwere Schneefälle teils mit Humor hin : "Als wir jung waren, hat es das öfter gegeben, aber jetzt schon lange nicht mehr, muss ich echt sagen. Aber gut, es ist Winter, man kann nicht jammern." "Ich bin beruflich viel unterwegs. Und ich komme jetzt zum Beispiel, momentan aus meiner Einfahrt überhaupt nicht mehr raus. Und meine Schneefräse ist jetzt kaputtgegangen. Und damit ist man an die Schaufel gebunden. Dann ist das halt einfach so." "Das passt schon so, damit wir wieder einen gescheiten Winter haben. Das ist schon recht." Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es am Dienstag noch ungemütlicher werden, denn dann soll auch der Wind auffrischen. Bis ins Tiefland soll es zu schweren stürmischen Böen kommen, am Alpenrand von bis zu rund 90 Km/h. Auch in den nächsten Tagen soll es demnach weiter schneien.