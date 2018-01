Die deutschen Winter-Olympioniken können so langsam ihre Koffer packen. In München hat am Donnerstag die Einkleidung der mehr als 400 Athleten, Trainer und Betreuer für die Wettkämpfe in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang begonnen. Auf die Frage nach dem Gefallen gaben sich die Sportler professionell. Rennrodler Tobias Arlt und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein: "Bis jetzt, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, ich habe noch nicht alles, finde ich es eigentlich sehr gut. Die Einmarschkleidung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die natürlichen Farben mit dem Beige und dem Grün, da wird es wahrscheinlich Pro und Kontra geben. Aber ansonsten finde ich die Sache super, von der Verarbeitung, vom Material her ist es natürlich richtig fein, lässt sich gut tragen. Und jetzt schaun mer mal, das wichtige ist, dass es da drüben gut läuft." "Ich habe da ja keine Wahl, deswegen muss ich das nehmen, was ich bekomme. Und am Ende fahre ich zu Olympia wegen meinen sportlichen Leistungen." Die von Adidas entworfene Ausstattung umfasst neben warmen Schuhen mehr als 50 Teile für Trainings-Bekleidung oder das offizielle Outfit für den Einzug der Athletinnen und Athleten ins Stadion. Die XXIII. Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt. Nach den Sommerspielen 1988 in Seoul sind es für Südkorea die zweiten Olympischen Spiele.