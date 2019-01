Wer der Herausforderung gewachsen sein will, im Eiswasser von Harbin zu schwimmen, muss sich monatelang vorbereiten. Bis zu 35 Grad unter Null wird es in dem Ort im Nord-Osten Chinas, wo jedes Jahr das Winterfestival stattfindet. Der fünfzigjährige Yu Hongtao lebt in Harbin und nimmt nicht zum ersten Mal an dem Schwimmtreffen teil: "Man muss sich Stück für Stück auf das Eisschwimmen vorbereiten, am besten schon im Herbst anfangen, damit das Herz-Kreislaufsystem mit der plötzlichen Kälte zurechtkommt. Ich schwimme wirklich gerne, ich mache das schon seit 13, 14 Jahren. Ich schwimme eigentlich jeden Tag, außer, wenn ich mal nicht in der Stadt bin." Harbin ist eine der kältesten Städte in China, und laut dem Vorsitzenden des Eis-Schwimm-Vereins, Zhang Qinghong, der Geburtsort des Sports. "Wenn es nicht kalt genug ist, wäre es für die Schwimmer gar nicht interessant genug. Schwimmer aus dem ganzen Land kommen hier her. Wer es nicht schafft im Winter in Harbin zu schwimmen, ist auch kein richtiger Eisschwimmer." Den über 300 Teilnehmern scheint das Wasser des Songhua Flusses jedenfalls gut zu tun. Zu dem einmonatigen Winterfestival in Harbin gehört auch der Skulpturenpark aus Eis, der auf über 600.000 Quadratmetern angelegt wird. Besucher Lin Renlong sagt: "Diese Eis-Schnee-Welt ist mein Lieblingsteil bei dem Festival, man kann das nur im Winter sehen, und die Skulpturen sind wirklich beeindruckend. Dazu noch die Musik, das ist wie Disneyland. Disneyland im Winter." Das Winterfestival unweit der Grenze zu Russland wird schon seit über 35 Jahren gefeiert. Für die Bewohner sicherlich ein Weg, um sich mit der bitteren Kälte anzufreunden.