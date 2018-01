Hier kann man ein kleines Stück nigerianische, ja sogar afrikanische, Sportgeschichte in Aktion bestaunen. Denn erstmalig wird bei der Winterolympiade ein Bobteam aus einem afrikanischen Land, in diesem Fall Nigeria, mit dabei sein. Das große Interesse und die positive Stimmung spüren auch die Athletinnen. Team-Chefin und Pilotin Seun Adigun beschreibt ihre Gefühle: "Es ist superschön zu wissen, dass wir von Nigeria unterstützt werden. Es gab noch niemanden, der bei Winterspielen mit dabei war. Alle sind begeistert: Nigerianer und sogar Nicht-Nigerianer unterstützen uns, weil wir es geschafft haben, zu den Olympischen Winterspielen zu fahren. Und ein ganzer Kontinent wird damit im Bobsport vertreten sein." Sie selbst wurde in den USA geboren und hat bereits Olympia Luft geschnuppert, allerdings als Hürdensprinterin bei den Sommerspielen in London 2012. Um sich herum hat sie zwei Top-Sprinterinnen gruppiert. Akuoma Omeoga und Ngozi Onwumere. Eine Bremserin und eine Ersatzfrau. Ngozi Onwumere mit ihrer Einschätzung der sportlichen Leistung: "Wir erwarten, dass wir wettbewerbsfähig sind. Unser Ansatz war, bestimmte Ziele anzuvisieren. Und nun müssen wir in den Wettkämpfen stärker und schneller werden, so dass wir dann bei Olympia eine gute Figur abgeben können." Die Parallele zu der wahren Geschichte, die unter dem Namen "Cool Runnings" verfilmt und weltweit bekanntwurde, ist durchaus berechtigt. Dort war es jedoch ein jamaikanisches Bobteam, das vor 30 Jahren die Olympiaqualifikation schaffte. Und wie erfolgreich die Nigerianerinnen dann im Eiskanal sein werden, das kann man bei den Olympischen Spielen in Südkorea verfolgen. Die Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar in Pyeongchang statt.