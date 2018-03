Der zweite Wintersturm innerhalb einer Woche hat am Mittwoch an der Ostküster der USA erneut zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Starker Schneefall führte in New York zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen bei Flügen und der Bahn. Zugbetreiber nannten "Stromausfälle durch Wettereinfluss" als Grund für den Ausfall von Zügen. Tausdende Reisende mussten kurzfristig nach anderen Verbindungen suchen. Bis in den frühen Donnerstag Morgen waren in New York City und der umliegenden Region, 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee gefallen.