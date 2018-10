Des einen Leid ist des anderen Freud. Dass dieses Sprichwort an seiner Richtigkeit nichts verloren hat, stellen dieses Jahr die Winzer unter Beweis. Während die Bauern durch den Ausnahmesommer viel weniger Weizen, Mais und Kartoffeln ernten, kündigt sich beim Wein eine Rekordernte an. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. O-TON SPRECHER DES DEUTSCHEN WEININSTITUTS, ERNST BÜSCHER: "Also, der 2018er-Jahrgang ist sicherlich einer der besten Jahrgänge in den letzten 20 Jahren, auch was die Menge betrifft hatten wir zuletzt erst 1999 mal noch etwas mehr, aber bei weitem nicht die Qualität. Und diese Trockenheit hat dazu geführt, dass die Reben supergesund geblieben sind und wir dadurch außergewöhnlich aromatische Weißweine und kräftige und vollmundige Rotweine haben werden." Das Geheimnis der guten Ernte sei der extrem feuchte Winter gewesen, dadurch hätten die Reben die Trockenheit gut überstanden. Durch die hohen Temperaturen habe der Wein außerdem früher als sonst geblüht. Insgesamt werde man in diesem Jahr voraussichtlich 23 Prozent mehr produzieren, man rechne mit mehr als einer Milliarde Litern Weinmost. Allen gemeinsam ist die hohe Qualität - Zeit also, Platz zu schaffen in Weinregalen oder -kellern für den Jahrgang 2018.